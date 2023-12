La revelación de la novia de Coco Sily sobre cómo nació el romance

Así, a la hora de describir el flamante noviazgo con el actor, Meza aseguró que “Hay risas, hay mimos y es un compañero hermoso", así como remarcó con brillo en los ojos que "Es muy difícil no querer a Coco”. Por último, la coach ontológica afirmó que no conviven pero reconoció que “la mitad de la semana estamos juntos”, por lo que no sería raro que el próximo paso sea la mudanza.

Coco Sily enterneció las redes y presentó oficialmente a su nueva pareja

Este año sin dudas fue una montaña rusa de sentimientos para Coco Sily. Tuvo una fugaz relación con Cecilia Caramelito Carrizo y luego de recomponerse apostó al amor nuevamente aunque manteniendo un perfil más reservado.

"No quiero hablar porque no pertenece al ambiente. La quiero cuidar y quiero cuidarme para que me vaya bien también. Solo voy a contar que estamos muy bien, conociéndonos. Solo esto voy a decir por ahora para cuidarme y para cuidarla", había comentado.

image.png

Sin embargo, parece que luego de algunos meses decidió dar un paso importante en la relación y la presentó oficialmente en sus redes sociales con una tierna selfie dándose un beso en pleno atardecer.

Según la etiqueta que colocó Coco en su historia, la joven se apoda "Chimi", y como bien dijo el conductor, no es una figura del medio y apuesta a un perfil bajo con su redes en privado y sin información acerca de a qué se dedica.