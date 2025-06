La reacción de Wanda Nara ante la medida revinculación de Icardi y sus hijas

La resolución establece finalmente que Mauro Icardi podrá estar con sus dos hijas durante 7 días desde viernes 27 de junio hasta el viernes 4 de julio a las 11 de la mañana y podrá llevarlas a su domicilio.

Esta medida no fue bien recibida por Wanda Nara y Santiago Sposato leyó el escrito presentado por Wanda en contra de las conclusiones a las que arribó la Justicia: "Sobre el particular, hago saber que lo sugerido no resulta acorde con las necesidades de las niñas ”, escribió.

“En conformidad con lo expresado por ellas mismas en numerosas oportunidades, como así como también por los distintos médicos que se expidieron en punto a los ataques de pánico y el cuadro de angustia que presentaron las niñas los días 5 y 6 de junio y en contadas oportunidades anteriores", expuso Wanda Nara.

La mediática, según leyó el panlista, cuestionó al Ministerio Público Tutelar: “Así lo exteriorizado por mis hijas, por los directivos del colegio y, cuanto menos por cinco maestros de la institución escolar, no concuerda con las expresiones volcadas por el profesional del MPT“, se fundamentó.

"Por lo que habré de requerir como previo a la adopción de cualquier decisión sobre el particular, sean oídos, pues son ellos quienes asisten a las niñas durante todo el año", continuó Wanda, quien llamó a "escuchar más a los maestros" de las niñas.

"Las conclusiones a las que arribaran los medicos especialistas tampoco se condicen con las aseveraciones de la licenciada Matera", se leyó al aire.

Y se basó en la devolución de pediatras y llamados de urgencia de la prepega que "aconsejan la evitación de estos episodios de ansiedad y angustia otorgando a las menores un espacio seguro para que ellas vean a su padre, no resultando el domicilio de su progenitor un espacio que lo represente".