La Joaqui y Chino Leunis fueron eliminados de MasterChef

El jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que La Joaqui y el Chino Leunis abandonaran la competencia de MasterChef Celebrity.

En una nueva Gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que La Joaqui y el Chino Leunis abandonaran la competencia.

El desafío fue presentar un lomo de cerdo Wellington, uno de los grandes clásicos de MasterChef. Las preparaciones de El Chino y la Joaqui no convencieron al jurado y fueron eliminados del certamen.

Este martes Wanda anunciará la semana final de la competencia que se inicia con el temido reto de cocinar pulpo. La devolución del jurado será el miércoles y dejará a dos nuevos eliminados.

Los 8 participantes que siguen en carrera son: Marixa Balli, Emilia Attias, Maxi López, Cachete Sierra, Claudio “Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas y La Reini. Como en cada emisión, las cocinas más famosas cuentan con un ecosistema multiplataforma sin precedentes.

