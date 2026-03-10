La Joaqui y Chino Leunis fueron eliminados de MasterChef

El desafío fue presentar un lomo de cerdo Wellington, uno de los grandes clásicos de MasterChef. Las preparaciones de El Chino y la Joaqui no convencieron al jurado y fueron eliminados del certamen.

Este martes Wanda anunciará la semana final de la competencia que se inicia con el temido reto de cocinar pulpo. La devolución del jurado será el miércoles y dejará a dos nuevos eliminados.