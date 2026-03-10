En una nueva Gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que La Joaqui y el Chino Leunis abandonaran la competencia.
La Joaqui y Chino Leunis fueron eliminados de MasterChef
