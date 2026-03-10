Gran cierre de la 18° edición de Vacacionarte

En el hall de ingreso se desplegó un atractivo mural y un cartel colgante con la frase “90 años” en referencia a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación del museo.

En el foyer, se presentaron esculturas, dibujos y objetos de textilería. Mientras que en sala 5 se montó una escenografía en alusión a obras del patrimonio y, en el auditorio, chicas y chicos brillaron a través de sus coreografías de Yoga y Ritmos urbanos.

De esta manera, todos los grupos, divididos según sus edades, pudieron mostrar lo que aprendieron y vivenciaron durante cuatro semanas de prácticas artísticas, con la guía de 20 profesores y auxiliares, que facilitaron el trayecto de cada niño en una experiencia motivadora, con el arte como principal motor de estímulo.

En el desarrollo de la colonia, además, los chicos aprendieron técnicas en un Taller de Caligrafía China, organizado en conjunto con Fundación FIPPE, y presenciaron un concierto exclusivo de la Camerata San Juan, en el auditorio del museo.

Los talleres que formaron parte de Vacacionarte 2026 son: Pintura Mural, Ritmos Urbanos, Yoga, Teatro, Textiles Escultóricos, Taller Musical, Colores en Movimiento, Formas y Relatos, Cortar Y Mezclar, Taller de Tridimensión.