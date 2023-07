La Joaqui volvió de la mano de Mau y Ricky Montaner

Sin dar mayores precisiones al respecto, la cantante de RKT se tomó unos días para retomar su actividad virtual. Cuando volvió, lo hizo mostrando su nuevo look y con una denuncia pública. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”, expresó la artista que se había contado cómo enfrentaba la situación que atravesaba por ese entonces: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”.

De a poco, la actriz que saltó a la popularidad por su participación en la segunda temporada de El Marginal, siguió manifestándose así como también lo hizo cuando su amigo, L-Gante quedó detenido en la DDI de Quilmes. Ahora regresó a la música: realizó una colaboración con Mau y Ricky, con quienes lanzó “EX”, tema del álbum Desgenerados Mixtape, que los hijos de Ricardo Montaner también estrenaron en las últimas horas.