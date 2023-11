La Joaqui se cansó e hizo una fuerte denuncia

La cantante mencionó que no es la primera vez que es víctima de una fake news: "Llevo más de 6 meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal y me guardo todo para mi. Hago la vista gorda pero esta gente no se cansa".

La figura de Telefe deslizó que hay una campaña para intentar perjudicarla. "Cuando alguien ya no tiene el alcance de manejarte a vos, va a buscar la manera de manejar cómo te ve el resto. Dejen de alimentar mentiras. Violencia es mentir. El que elija no seguirme, que sea por mi y mis acciones no por las que otros viralizan para tener 5 minutos de tendencia a costa de ensuciarme a mí", cerró.