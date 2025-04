La historia poco conocida de Mauro Icardi

Lo cierto es que en el ciclo A la tarde, América Tv, Daniel Fava contó la historia desconocida de Icardi en su infancia y cómo fue criado por una familia amiga que le abrió las puertas de su hogar.

"Leía parte de la declaración testimonial de la directora del colegio y citaba que Icardi se habría criado así, me llega desde Rosario una información que ya tenía y vuelvo a rechequear", comenzó el periodista.

Y detalló: "La información me marca que a Mauro Icardi no lo habría criado su familia natal. No habría estado muy presente la madre biológica durante su infancia".

"Y me cuentan que en Rosario es vox populi que Mauro Icardi pasó su infancia bajo la crianza de la familia Gil. Silvia, ama de casa, fue quien habría cuidado varias veces de Icardi cuando la madre de él lo dejaba y no estaba acompañándolo", siguió.

"El padre trabajaba y pasaba gran parte del día con otra familia que nada tenía que ver con él sino que le abrió las puertas de su casa para criarlo ante la ausencia materna", continuó Fava en el ciclo que conduce Karina Mazzocco y mostró las imágenes del futbolista con los jóvenes con los que creció.

"Es más, tengo fotos del vínculo que hizo con Juan Manuel Gill y el hermano de este chico durante toda la infancia y que hoy mantiene como los lazos familiares más cercanos. Son sus hermanos del corazón, foto de Icardi de muy jovencito, fue con quienes se crió", concluyó.