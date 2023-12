La gravísima denuncia de Zulemita Menem contra Carlitos Nair

Vale recordar que luego de la muerte de Carlos Saúl Menem el 14 de febrero de 2021, se desató una feroz interna familiar entre los hijos y nietos del exmandatario al abrirse el proceso sucesorio para repartir la herencia, hasta que en noviembre pasado la Justicia se expidió y nombró herederos legítimos a Zulemita, Carlos Nair, Máximo y Antonella, hija del fallecido Carlitos Jr.

Polémicas declaraciones de Zulemita Menem sobre los herederos de su padre: "Que muevan la cola"

Apenas unas horas después de que la Justicia dictaminase quiénes son los herederos legítimos de Carlos Menem, su hija mayor Zulemita Menem se refirió al tema y disparó duro contra sus hermanos Carlos Nair, Máximo y su sobrina Antonella.

Desde un móvil con LAM (América TV), la hija del expresidente argentino fallecido el 14 de febrero de 2021 fue contundente al asegurar sobre la división de la herencia: “Yo no tengo nada que aclarar, las cosas están más que claras, la justicia actuará cuando tenga que actuar”.

“Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado”, detalló entonces Zulemita.

En tanto, sobre por qué nunca antes había hablado del tema, la hija de Menem disparó picante contra sus hermanos y su sobrina. “Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así”, sentenció durísima.