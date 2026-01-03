La fuerte declaración de Moria sobre Pampita y Zaira Nara

"En realidad ahí entra Pampita en el juego", le dijo el panelista. Y la One agregó contundente a su estilo: "¿Dónde llevan la billetera ahora? Olfatean, olfatean...".

"El tema es que la celestina es Pampita. La mentora de todo esto fue Carolina Pampita Ardohain", insistió Méndez sobre el rol clave para que Zaira Nara comience el romance con Strom.

Y Moria Casán apuntó filosa contra Pampita: "Porque ella le dijo en ese momento con esa vocecita que tiene que todavía no la termina de engolar: 'yo te voy a conseguir a alguien que te merezca a vos'. ¿Y quién sería alguien que merezca a alguien? ¿Por dónde viene? ¿Por el bolsillo, el doble apellido? ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Entonces siempre encuentra un principito?".

"Es francés el muchacho magnate, heredero de una fortuna incalculable", precisó el periodista. Y agregó al respecto: “Lo peor es que Martín Pepa, el novio de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, el ex de Zaira. Y él sabía que él quería volver con ella, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.