La fuerte confesión de Julieta Ortega sobre su cuerpo

Sobre la actualidad, contó: "Ahora tengo 52 años y las chances de ser hermosa por completo están cada vez más lejos. Hago todo lo que está a mi alcance para ganar tiempo o perderlo...".

"Me miro en el espejo de mi baño, de mi camarín, en los videos o en mis miles fotos de redes sociales. Me puedo ver linda u horrible. Hoy nadie sale sin retoques en las redes sociales, ¿cómo no me voy a retocar yo con los defectos que tengo? ¿por qué me hago esto?", reflexionó Julieta Ortega.

Además, apuntó: "Es una mirada que seguramente heredé de una mamá que es muy bella y muy estricta consigo misma".