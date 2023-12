La foto de Flor Vigna que afectó su relación con Luciano Castro

En tanto, en las últimas horas se viralizó una fotografía suya abrazada a su productor musical que despertó fuertes rumores de crisis con el musculoso actor, y sobre todo puso en duda su fidelidad hacia Luciano.

Lo cierto es que no fue otra que Pochi de Gossipeame quien compartió la imagen en cuestión así como también la charla que mantuvo con Vigna sobre esta polémica foto precisamente. "Bueno, me dijeron que habían visto a Flor a los 'chapes' con King, su productor musical. La persona que sacó la foto me dijo: 'Llegué tarde a capturar el momento'", detalló picante la instagramer desde una storie.