La experiencia paranormal de Antonella Menem con su abuelo y su papá

La vez pasada, cuando se cumplieron 28 años de la muerte de mi padre, fui con dos amigos. Le estaba hablando a mi abuelo y a mi papá, yo empecé a escuchar pasos y las voces de dos personas, un chico joven y alguien mayor", continuó.

Antonella indicó que sus amigos, que estaban con ella, oyeron lo mismo. "En un momento nos dimos vuelta los tres y no había nadie. Me puse a llorar y le dije a uno de mis amigos: '¿vos escuchaste eso?'. Eran mi abuelo y mi papá. Nos pusimos nerviosos. Mis amigos no podían creer lo que estaba pasando", agregó.

Finalmente, al momento de irse recibieron otra señal. "Cuando nos vamos, otro amigo me dice: 'que raro que no vino ningún perro'. Nos subimos al auto, damos la vuelta y aparece un perro ladrando. Bajé del auto, lo saludé y le dije: 'chau papá'. Dimos la vuelta y ya no estaba más", cerró.