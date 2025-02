La estrategia de Icardi para juntar pruebas contra Wanda Nara

En el programa LAM, América TV, dieron detalles de la conversación vía WhatsApp que se dio entre Mauro y Wanda, donde él le confiesa directamente hace cuánto está enamorado de la China Suárez y por qué no se separó antes.

"Pero por si no te quedó claro te lo escribo también, hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy... Pero sí... Ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París cuando no te quería ni ver", le dice de manera categórica el futbolista a la mediática.