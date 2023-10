La estrategia de Charlotte Caniggia para amigar a sus padres

Entonces, Charlotte planteó lo que podría ser su estrategia para intentar lidiar con las peleas internas. “Hay que sanar vínculos familiares. Nada es imposible. Existen los milagros. Si uno le pone buena energía a todo, resulta ser más fácil. Creo en los milagros y por qué no”, sostuvo, luego de que el cronista le preguntara si es posible un acercamiento entre su madre, Mariana Nannis, y su padre, Claudio Paul Caniggia.

Luego, el periodista buscó saber de qué lado tomaba posición, pero Charlotte se mostró muy reticente a ubicarse desde un solo lugar. “No quiero ponerme del lado de nadie. No voy a tomar partido por ninguno de los dos. Los amo a los dos y quiero estar al margen de todo esto”, dijo.

Charlotte también reveló que hace tiempo no tiene comunicación con Mariana Nannis, que no solo está enfrentada con su ex, a quien denunció en la Justicia, sino también con su hijo Alex, que la acusó de echarlo de la casa en la que vivía.

“Hace un montón que no hablo con mi mamá, ni la veo, pero bueno, ya está. Es así mi vida”, reveló la joven mediática, que así reconoció que hay mucha distancia de toda la familia con Mariana Nannis.

La influencer, a la vez, también se refirió al buen papel que está haciendo en el programa de Marcelo Tinelli en el que, hace años, tuvo su debut. “Estoy más grande. Lo disfruto. Aprendo día a día, porque no soy bailarina. Le pongo mucha onda. Ese es el secreto”, cerró.