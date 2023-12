La escandalosa pelea de Furia con Sabrina en Gran Hermano 2023

Furia:- Te preguntan ‘qué te parece Juliana’ y cuando hablás, hablás en plural.

Sabrina:- Y sí, porque maltratás una banda. ¿Cómo no voy a hablar en plural?

F:- Hablás en plural como si fueras la jefa de la casa.

S:- Maltrataste a la Rosi y a Agustina.

F:- Hay un grupete hermoso que no me banca y yo con eso no puedo hacer nada. Te digo en la cara que me rompió las bolas que digas eso.

S:- Me pareció una banda.

F:- Te la hago corta. El público quiere que me quede una semanita más. ¡A bancársela!

POLÉMICA PELEA DE FURIA CON SABRINA EN GRAN HERMANO 2023

A los gritos, la participante más controvertida siguió. “¡Bancátela, flaca! ¿A qué viniste? ¿A jugar o a qué? ¡Calentitos los panchos!”, arrojó.

Ya sola, y con todo el resto de sus compañeros, Furia se descargó en el jardín hablándole a la cámara.

“¡Fumátela, fumátela, cara de cola! Armá tu grupito y vótenme todos. Qué hermoso estar acá afuera y escuchar todo lo mal que hablan de mí ¡Hijos de remil!”, estalló, mientras pegaba gritos.