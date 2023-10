La dura enfermedad que padece el hijo de Belu Lucius

Más allá del drama que le generó la situación, la influencer contó que confía en la recuperación total del niño. "A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa, no hay dolor, y el pis tiene color normal. Vamos Bauti!!”, cerró.

La conmovedora historia familiar y solidaria de Belu Lucius que la marcó de por vida: "Me propuse..."

Tras ser operada de urgencia hace un mes y generar preocupación, Belu Lucius contó por primera vez una fuerte historia familiar solidaria que la marcó para toda la vida.

Fue en su visita el martes al ciclo Noche al Dente, América Tv, donde la influencer se emocionó hasta las lágrimas al relatar una historia que vivió en su juventud y que fue bisagra a futuro.

"Nunca lo pude contar, me enorgullece mucho porque significa de dónde vengo", comenzó Belu Lucius. Y siguió: "En la secundaria era juntar diarios y tapitas de gaseosas y botellas para juntar dinero y ayudar a un colegio en Goya, Corrientes".

"Una vez una persona nos compró unos pasajes a aquellos que queríamos viajar a conocer a esos niños que estábamos ayudando en Corrientes", recordó la influencer.

Y remarcó: "Cuando vuelvo a mi casa del viaje, le relato la realidad a mis papás. Y me entero después que la misma persona que nos sacó los pasajes a nosotros les sacó un pasaje a los chicos para que vengan a Buenos Aires".

"Y esa persona era mi papá y yo no lo sabía. En una reunión de padres uno de los padres lo contó y me emocionó mucho ver ese corazón tan generoso. Creo que todos tenemos eso de pensar en el otro, algunos lo demuestran de una manera y otros de otra", explicó conmovida.

Y cerró sobre cómo influyó en ella ese gesto solidario de su papá: "Desde ese momento, al año siguiente empecé a trabajar y tenía ganas de comprarme mi primer jean, y lo compré. Entonces yo decía yo tengo un jean, no puedo comprarme otro, si ya tengo. Entonces lo que me propuse hacer desde ese momento es todo lo que yo gane en diciembre yo lo iba a donar y hasta hoy en día lo hago".