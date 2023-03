La determinación que tomó Guille Valdés luego de vincularla con el arquero de Boca

Este martes en Intrusos, Nancy Duré reveló que se comunicó con Guillermina para preguntarle por las imágenes que se conocieron y las versiones de romance con la figura de Boca.

"Me dijo: 'Lo vi una vez y no es mi novio. No tengo nada más para decir que eso. No entiendo por qué me siguieron'. También me explica que esto no va a poder continuar por toda esta repercusión", detalló la panelista de Intrusos.

Todo parece indicar que difícilmente puedan prosperar el vínculo entre Guillermina y García. De todos modos, solo el tiempo dirá si finalmente nace el amor entre ellos.