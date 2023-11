La confesión de Ángela Leiva que conmovió a Mirtha Legrand

“Una vida dura, con mucho aprendizaje, con muchas caídas, pero siempre me he levantado, he salido adelante”, comenzó diciendo la cantante.

“Tuviste un marido que te manejaba mucho ¿no?”, le preguntó Mirtha Legrand. “Por suerte no era mi marido”, arrojó Ángela, poniéndole un poco de humor a la situación. “Fue mi pareja durante ocho años y manejaba toda mi carrera artística”, añadió.