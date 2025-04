La condición de Luciano Castro para iniciar su relación con Griselda Siciliani

“A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo ‘vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo’, y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos enorme e increíble”, reveló el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, Luciano no escatimó en halagos para su “gran compañera”, como él mismo la definió: “Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no sólo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante. Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega, y eso es lo que más me emociona”, agregó.