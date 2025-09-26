"
La coincidencia que vuelve a unir a Wanda Nara con Mauro Icardi

A pesar de que ambos rehicieron sus vidas mientras siguen peleando por la crianza de sus hijas, en las últimas horas se filtró un detalle puntual que una vez más acerca a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Si bien hace unos cuantos días que el feroz enfrentamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa por un momento de tensa calma, dado que ninguno de los dos se refirió al otro de manera directa y públicamente. Pero lo cierto es que siempre se las ingenian para terminar siendo noticia.

Así, mientras que la mayor de las Nara está a pleno con las preparativos para comenzar en breve con las grabaciones de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe y el futbolista continúa en Estambul cumpliendo con sus compromisos deportivos con el Galatasaray, fue Fede Flowers quien detectó una particular coincidencia que vuelve a unir a la expareja.

Tras poner la lupa en los múltiples posteos diarios de Mauro y Wanda, el periodista expuso desde su cuenta de X que ambos acaban de comprarse el teléfono celular: no sólo el mismo modelo, sino incluso el mismo color.

image

Se trata del más flamante modelo del smartphone de la manzanita, que salió hace apenas unas semanas. Y según pudo verse en sus respectivas publicaciones, los dos eligieron el de color naranja.

En tanto, según señaló Flowes Mauro fue el primero en mostrarse en las redes con el accesorio tecnológico por lo que infirió que se lo compró primero. "Wanda y Mauro hasta se compraron el mismo celular. Primero lo hizo él, luego ella. Saquen sus conclusiones", señaló entonces en su posteo.

image

De esta manera, dejó entrever que a pesar de que Nara estuvo de novia con L-Gante hasta hace poco y ahora estaría comenzando una nueva relación sentimental con Martín Migueles, tal parece que de alguna manera no podría terminar de soltarlo más allá de que fue ella quien dejó al padre de sus hijas. ¿Será?

image
FUENTE: PrimiciasYa

