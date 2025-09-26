Si bien hace unos cuantos días que el feroz enfrentamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa por un momento de tensa calma, dado que ninguno de los dos se refirió al otro de manera directa y públicamente. Pero lo cierto es que siempre se las ingenian para terminar siendo noticia.
La coincidencia que vuelve a unir a Wanda Nara con Mauro Icardi
A pesar de que ambos rehicieron sus vidas mientras siguen peleando por la crianza de sus hijas, en las últimas horas se filtró un detalle puntual que una vez más acerca a Wanda Nara y Mauro Icardi.