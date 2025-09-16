Wanda Nara volvió a conmover a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un momento delicado que atraviesa su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Maxi López. El adolescente, que integra las divisiones inferiores de River Plate, apareció en una silla de ruedas, lo que generó preocupación y despertó una ola de mensajes de apoyo.
El hijo de Wanda y Maxi López en silla de ruedas ¿Qué le pasó?
A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó varias imágenes donde se lo ve a Valentino en distintas situaciones: sentado en la silla de ruedas, acompañado por sus hermanos y rodeado de gestos de cariño de parte de su familia.