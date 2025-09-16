El hijo de Wanda y Maxi López en silla de ruedas ¿Qué le pasó?

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó varias imágenes donde se lo ve a Valentino en distintas situaciones: sentado en la silla de ruedas, acompañado por sus hermanos y rodeado de gestos de cariño de parte de su familia. En una de las postales más significativas, Wanda escribió: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos mi vida”, dejando en claro la unión familiar en medio de este difícil momento.

Las publicaciones también incluyeron carteles con palabras de aliento, como “Te amamos Valu”, firmados por su mamá, sus hermanos y sus seres queridos. En otras imágenes se lo pudo ver acompañado por sus hermanos mientras compartían risas y complicidad frente al celular, un gesto que intentó transmitir normalidad y esperanza en el camino de la recuperación.