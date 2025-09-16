"
El hijo de Wanda y Maxi López en silla de ruedas ¿Qué le pasó?

Wanda Nara volvió a conmover a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un momento delicado que atraviesa su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Maxi López. El adolescente, que integra las divisiones inferiores de River Plate, apareció en una silla de ruedas, lo que generó preocupación y despertó una ola de mensajes de apoyo.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó varias imágenes donde se lo ve a Valentino en distintas situaciones: sentado en la silla de ruedas, acompañado por sus hermanos y rodeado de gestos de cariño de parte de su familia. En una de las postales más significativas, Wanda escribió: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos mi vida”, dejando en claro la unión familiar en medio de este difícil momento.

Las publicaciones también incluyeron carteles con palabras de aliento, como “Te amamos Valu”, firmados por su mamá, sus hermanos y sus seres queridos. En otras imágenes se lo pudo ver acompañado por sus hermanos mientras compartían risas y complicidad frente al celular, un gesto que intentó transmitir normalidad y esperanza en el camino de la recuperación.

Valentino, de tan solo 16 años, sigue los pasos de su padre Maxi López dentro del mundo del fútbol y forma parte de las inferiores de River Plate. Su presencia en la silla de ruedas llamó la atención de los fanáticos de Wanda, aunque la empresaria optó por no brindar detalles sobre la causa de la lesión o el problema de salud que atraviesa su hijo, manteniendo en reserva aspectos médicos de su situación.

Fiel a su estilo de compartir parte de la intimidad familiar con sus seguidores, Wanda eligió mostrar este momento desde un lugar de amor y apoyo incondicional. Su publicación generó una rápida repercusión en redes sociales: miles de usuarios enviaron mensajes de fuerza y cariño para Valentino, destacando la unión de la familia y la fortaleza con la que enfrentan la adversidad.

FUENTE: PrimiciasYa

