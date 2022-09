La Bomba Tucumana desató una nueva guerra contra Karina La Princesita

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...", disparó picante la tucumana tras afirmar filosa: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sostuvo una reflexiva Gladys en su intento por analizar su tirante relación con Karina La Princesita, quien durante 2020 formó parte del jurado del Cantando, mientras que la tucumana era una de las participantes. Demás está decir que protagonizaron por aquel entonces más un cruce al aire, así como también cantaron juntas.