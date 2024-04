La asquerosa acción de Florencia de Gran Hermano mientras cocinaba

Sus compañeros de casa no se dieron cuenta de esto pero sí los seguidores del reality, quienes en la redes reprobaron duramente su llamativo accionar.

Flor hizo la maniobra de manera veloz y sutil, aprovechando la charla de sus compañeros, por lo que nadie se cuenta de su particular maniobra.

Cabe recordar que al ingresar hace poco a GH, Flor reconocía que "no le gusta bañarse" y se hacía "baño polaco pero no se lavaba el pelo".

¡En las redes, la destrozaron!

Gran Hermano: la dura charla que tuvieron Nico y Florencia sobre el futuro de su relación

En Gran Hermano, Telefe, el participante Nicolás Grossman encaró a Florencia Regidor para tener una charla profunda acerca de su relación amorosa dentro de la casa.

Preocupado por ciertas actitudes de su novia, Nicolás se animó a hablar al respecto y deslizó:"Quiero preguntarte si te molesta algo mío". "¿Tengo razones para que me moleste algo tuyo?", fue la reacción de la joven.

Acto seguido, el integrante de Los Bros continuó repitiendo el mismo planteo y ella contestó: "No, sos libre de hacer lo que quieras, esta todo bien, no te preocupes. Si no hay razones para que yo me moleste no pasa nada".

"Pero quiero saber si no hay nada...Algo que hago, que no hago, algo que digo, que no digo", insistió él. "No, Nico. Relajate. Posta te digo, quedate tranquilo. ¿Era eso?", aseguró la rubia.

De todas formas, Nico tenía más para decir y expresó: "Siento que a veces te veo enojada. Por ahí es algo mío y nada que ver, o por ahí si, sentís algo y te molesta. Capaz te noto distinta".

"Creo que vos te tenes dar cuenta de algunas cosas que quizás no te das cuenta. Eso queda en vos, yo no te voy a decir nada pero de mi parte esta todo bien y vos podes hacer lo quieras. Yo no estoy enojada, no me pasa nada. Relajate que hay cosas mas importantes que eso", concluyó Flor y ambos se dieron un abrazo para sellar la charla.