L-Gante y Tamara Báez: "Se agrandó la family"

En las últimas horas, la pareja sorprendió a sus seguidores al develar que ya sumaron un nuevo integrante a su hogar. A través de sus historias de Instagram, Tamara publicó una dulce postal de su beba junto a su nueva mascota. "Se agrandó la family", escribió emocionada junto a un emoji de un corazón. Allí se la puede ver a Jamaica en su cochecito junto a un adorable caniche que se asoma para saludar a la pequeña.

L-Gante: cómo repercute la ausencia de su padre en la crianza de su hija Jamaica

Elian lleva con orgullo el apellido de su mamá, Claudia Valenzuela, quien es su gran sostén y referente de vida porque se encargó de criarlo completamente sola. Ante el hecho de haber crecido con un padre ausente, L-Gante habló sobre cómo impactó el nacimiento de su hija Jamaica, quien ya tiene un poco más de tres meses de vida. "Es algo loco porque yo lo disfruto mucho. Y veo que lo mío lo estoy haciendo bien y con eso soy feliz. Va tener una hermosa familia", aseguró convencido.

Jamaica "se muere de risa, me habla, todo. Jugamos un montón", agregó sobre el sano vínculo que tiene con su pequeña hija. En cuanto al hecho de estar ausente por muchas horas a raíz de su apretada agenda de shows, aseveró que no le gusta culpa porque "yo me entiendo y entiendo mi trabajo. Pero a veces la que no lo entiende es Tamara. Se enoja".

Por último, contó que su padre intentó acercarse tras ver la trascendencia que tuvo con su música. "Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, porque empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre", afirmó seguro.