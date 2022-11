L-Gante no se da por vencido con Wanda Nara: le dejó un tierno mensaje en las redes

En las últimas horas, la empresaria se reportó desde Islas Maldivas, donde vive una mini luna de miel con el jugador del Galatasaray. Pese a la desilusión, el artista de cumbia 420 demostró que no se dio por vencido y jugó una última carta dejándole un comentario con un corazón y un gatito, pero ella ni se inmutó: no contestó ni le dio “me gusta”.

Días atrás, en una nota con Socios del espectáculo, L-Gante fue contundente cuando le preguntaron por la reconciliación de Wanda e Icardi. “No me molesta, todo se comprende”, expresó, pero después le tiró una indirecta en las redes sociales: “No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”. La mediática lo leyó pero se mostró confundida. “Que linda frase, aunque no la entendí”, escribió, y él retrucó: “Ya entenderás”. Todo indica que el reencuentro será a fines de noviembre, cuando ella aterrice en Buenos Aires para cumplir con varios compromisos laborales.

El vínculo entre Wanda Nara y L-Gante

Hace dos semanas, Wanda Nara habló con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza. Ante las reiteradas preguntas por el músico de cumbia 420, se limitó a decir que no le quería poner un título a la relación que mantenían. “Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.

Días después, L-Gante se sentó en el mismo ciclo y detalló qué es lo que más le gusta de ella: “Me enamoro del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”.

En ese momento, aprovechó para aclarar que su vínculo no era por marketing, como muchos pensaban. “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”, cerró.