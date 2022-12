L-Gante, a los gritos afuera del edificio de Wanda Nara

El cantante de cumbia 420 se acercó al edificio donde vive la rubia y se llevó la sorpresa de que no estaba en la nómina de nombres para poder ingresar, lo que desató su ira.

El artista, al ser informados por los efectivos de seguridad que no podía ingresar, reaccionó a puro grito, insultos y patadas a los portones del lugar, según informó Guido Záffora en el programa Es por ahí, América Tv.

“L-Gante tuvo un ataque de nervios total, se pone como loco. Insultos, gritos y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo”, detalló el periodista.

“Hubo insultos, gritos, un escándalo. Me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto”, reveló el panelista.

Wanda Nara y su explosiva frase sexual sobre L-Gante tras su fogoso reencuentro

Después de que Wanda Nara desmintiera su reconciliación con Mauro Icardi ni bien pisó Buenos Aires, a pesar de los paradisíacos días que pasaron juntos en las Islas Maldivas, la rubia corrió a los brazos de L-Gante.

Según trascendió, el fogoso reencuentro entre el referente de la cumbia 420 y la mediática tuvo lugar en el piso que la rubia tiene en Núñez. "Hay una frase sexual... Lo puso en el top one", reveló horas más tarde Yanina Latorre desde LAM, América TV.

Y agregó picante: "Hay una frase que no la puedo contar, pero que se la dije a Ángel. Sexual... Tremenda... Como nadie. 'me gar... como nadie...' Como nadie, lo puso en el top one".

En tanto, fue Estefi Berardi la que contó este miércoles en Mañanísima, Ciudad Magazine, que a la mayor de las Nara le gusta L-Gante"así como es", pero que le cambiaría una parte fundamental de su cuerpo.

“¿Sabés que Wanda hizo un comentario sobre la dentadura de L-Gante? ¿Viste que vos justo recién tocaste el tema de los dientes?”, le consultó Estefi a Barbieri.

"Cuando hablábamos de los barbijos… ¿se acuerdan ustedes, cámaras, que yo les decía '¿cómo tendrán los dientes?'... Porque estaban todos con barbijo", atinó a responder la capo cómica.

"Bueno, L-Gante los tiene desparejos", agregó la ex Combate. Y Barbieri instantáneamente lanzó: "Terrible, pero Wanda lo va a llevar a que se los arreglen".

Fue allí cuando Estefi arremetió: "¿Sabés lo que dijo Wanda sobre la dentadura de L-Gante?. Wanda le dijo a un amigo, y estas palabras son textuales: '‘Yo le voy a hacer toda la dentadura, me gusta así como es', en referencia al cantante L-Gante. Que le gusta su personalidad (pero no los dientes) y que le va a hacer todo".