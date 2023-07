Karina contó el doloroso momento que atraviesa

Lo cierto es que el miércoles por la noche, mientras Karina leía los saludos y las preguntas de sus más de tres millones de seguidores habló de las molestias que está teniendo en los labios, producto de las llagas que le provocaron el tratamiento de ortodoncia con placas removibles que inició para lucir una sonrisa impecable.

“¿Por qué te tocás la boca? ¿Qué te hiciste?”, le consultó un usuario. Y a modo de broma, La Princesita respondió rápida: “Me puse colágeno”. Pero inmediatamente aclaró: “Me duelen los dientes pero estoy bien. No tengo caries, uso las placas que me las saqué porque me duelen. Duelen más que la vida”.

De esta manera, Karina La Princesita sigue mostrándose tal como es y como está anímicamente. Así como también le respondió en las últimas horas a todos aquellas voces críticas, que en lugar de sumar no hacen más que restar en la vida de la cantante.

Es por eso que desde sus Instagram Stories decidió emitir una suerte de comunicado catártico, en el que disparó fuerte contra sus haters aunque sin mencionar a nadie en particular.

"Estoy en un momento de mi vida donde me importa una Mierda lo que puedan decir. Lo que sume, bienvenido, lo que no, les tiro la cadena en su cara. Primero yo, segundo yo y tercero también", aseguró en las primeras líneas.

Al tiempo que cerró contundente: "Y un día no estaré más en el mundo pero no sin antes hacer todo lo que se me cante. Quiero que lo sepan!!! Voy a estar bien como sea. Así que si no venís a sumar en mi vida SEGUÍ LA FLECHA A LA SALIDA. Besos".

En tanto, en otra storie Karina La Princesita dejó en claro su forma de encarar su vida y su carrera: "La vida es ahora, no más tarde".