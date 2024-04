Julieta Poggio incomodó a Mirtha Legrand

Sin embargo, Mirtha no se quedó callada y minutos después le hizo una filosa pregunta a la exparticipante de Gran Hermano: “¿Estás de novia?”. Lejos de cualquier incomodidad, Poggio sostuvo: “No, estoy soltera, súper soltera. Re libre por primera vez”. Sorprendida, la conductora consultó: “¿No tenés algún amor oculto?”.

Así las cosas, la influencer recordó su vida amorosa y habló de sus exparejas: “Tuve muchos amores en mi vida, a mi me encanta estar de novia, como cuatro novios tuve. Estuve en relaciones largas de dos, tres años. Desde los 14 años (estuvo de novia), ahora descubrí estar sola. Además me mude sola y descubrí algo de mi que no lo cambio por nada, estoy contenta, libre y disfrutando la soltería”.

Luego, la charla derivó hacia los proyectos de vida de cada invitado y la relación que estos tenían con sus hijos. Fue el momento en el que la Chiqui quiso saber los planes de Julieta para el futuro. “A mi me da miedo crecer, amo la juventud, me encanta. Me da miedo hacerme adulta, soy muy feliz en esta edad, ser adolescente todavía. No hay nada más lejos que me imagine que siendo madre”, se sinceró Poggio.

Al escuchar la reacción de la joven, Legrand apuntó al amor: “¿Te gustaría casarte?”. Con dudas, la actriz expresó: “No sé, pero me encanta el amor, pollerear”. La Chiqui fue más allá y le preguntó a la joven cómo fueron sus relaciones y si le habían sido infiel. “Se portaron bien, algunos me lastimaron un poquito. Yo fui un poquito infiel, más infiel que fiel, no lo digo orgullosa, pero es muy difícil la monogamia, siempre hay alguien que te va a gustar. Siento que hoy en día podría tener una relación abierta”.