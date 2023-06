Julieta, indignada cuando le dijeron que su mamá fue amante de su ex

En el programa, que se emite por el YouTube de Telefe, Julieta contó que le llegó esa información y le pareció algo totalmente desagradable. Visiblemente molesta, la ex GH explotó.

“Fue algo muy feo para mí, para mi familia, este rumor horrible que yo directamente no puedo reproducir porque me da náuseas, porque me angustia, porque me pone mal. Porque ya no es meterse conmigo, que se pueden meter con el por qué corté con mi relación, o por qué me peleé con tal, pero ya que se metan con mi familia a mí me duele porque no tienen nada que ver, y es feísimo para mi mamá leer la cantidad de cosa que tuvo que leer hoy”, expresó.

Julieta remarcó que el rumor repercutió muy mal en su mamá. "Son cosas que me angustian porque no son solo cosas que pasan por mí, se meten con mi mamá que es una persona que yo amo y que quiero que esté bien, y ella la pasó mal hoy”, sentenció.