Escándalo: Juliana Furia acusó a Ariel Rodríguez Palacios

"Cuando fui al programa, me hicieron una propuesta que quedó grabada. Me dijeron que me invitaban a un jacuzzi y, aunque respondí con indiferencia, claramente fue una invitación inapropiada", afirmó Furia, añadiendo que la propuesta la sorprendió y la hizo sentir incómoda.

Furia también criticó el comportamiento del chef, describiéndolo como "desubicado" y "taradito", y pidió a Rodríguez Palacios que se concentre en su trabajo en lugar de hacer invitaciones inapropiadas a las mujeres. "No caigo en esas trampas. Hay audios y pruebas que respaldan mi versión. Si fuera necesario, no dudaría en usarlas", advirtió Furia.