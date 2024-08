Furia habló de su estado de salud: "Me da tristeza"

En tanto, reflexionó esperanzada frente a sus casi 800 mil seguidores: "Eso significa que el deporte me sano, y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar".

Cabe recordar que actualmente Scaglione, ya alejada de Telefe, se volcó a la conducción vía streaming junto a Alex Caniggia mientras se enfoca en llevar una vida sana de cara a su recuperación física.

image.png

Furia reveló qué hizo con el dinero recaudado por sus seguidores para las votaciones de Gran Hermano

La exparticipante más popular de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, recientemente reveló qué hizo con el dinero que recaudaron sus fanáticos para las votaciones del reality.

A través de su cuenta de X, la ex doble de riesgo explicó: "Temas unificación Furioneta que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos y contadores, para que el público sepa que he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos. Gracias a toda la gente que me ayudó".

Luego, siguió en otro mensaje y denunció: "Hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros. Y otras unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas. Gracias a esas por robarme mi derecho de imagen y mi identidad".

También, remarcó: "Demás está decir que yo ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie. Todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor, por eso destaco y agradezco a todos los fans. Gracias siempre".

Cabe mencionar que Furia, por momentos, demuestra tener una relación ambivalente con sus seguidores. Hace unas semanas, desde su cuenta de Instagram, les había hecho una dura advertencia.

"Los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que es gente que me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar”, había dicho en aquel momento.