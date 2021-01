Jorge Rial podría no regresar a "Intrusos"

El 2020 lo cambió todo: la vida, las rutinas, las costumbres; hasta la televisión. Y sin embargo, el 2021 no deja de sorprendernos: lejos de pretender devolvernos la normalidad perdida se empeña, a la par de su antecesor, en seguir pateando el tablero. Porque mientras el coronavirus sigue complicando la dinámica de los estudios televisivos -por caso, no se ha vuelto a grabar ficción, los programas sufren con el virus, como Masterchef Celebrity 2, y la vuelta de Marcelo Tinelli aún no está definida-, este año que apenas alcanzó su primer mes podría acercar su primera gran sorpresa en la pantalla chica: Jorge Rial sin Intrusos.