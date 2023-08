Jésica Cirio habló sobre su relación con Rodrigo Cascón

“¿Tiene chance o no tiene chance? Porque comer vas a comer rico”, quiso saber Nancy Duré. La conductora aclaró que tienen una excelente amistad y no ve chances que pueda cambiar el tipo de relación que los une.

“Sinceramente es como un primo. No me lo imagino. Te juro por Dios. Tenemos otro tipo de relación, que no me lo puedo imaginar de otra manera”, remarcó.

Virginia Gallardo aprovechó la oportunidad y le consultó por los rumores de una supuesto affaire con Momo Benavides. “No es real”, aseguró la figura de Telefe.

Por último, Jésica Cirio también desmintió vínculo alguno con el “Pocho” Lavezzi. “Ay, no chicos, por favor. Todo mentira. Nunca me lo crucé en Ibiza. Todo fue un chamuyo. Nada que ver”, sentenció.

El pícaro ida y vuelta entre Jésica Cirio y Rodrigo Cascón que desconcertó a todos

Jésica Cirio tuvo un intercambio picante con el chef Rodrigo Cascón este domingo en La Peña de Morfi (Telefe). Mientras el cocinero preparaba una hamburguesa con muchísima panceta, la conductora quiso saber cómo él sorprendía a las chicas en la cocina.

La locutora del ciclo comentó: “Imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”. “No, me vuelvo loca”, acotó la modelo y afirmó: “Es el mejor chef del mundo si te hace esto”. Acto seguido, la rubia le preguntó a Rodrigo: “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”.

“Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió el cocinero. “Es como tu plus, tu carta de presentación”, lanzó Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, sostuvo Cascón. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, expresó la conductora.

Ahí, directo, el chef le preguntó a Jésica: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”. La conductora quedó sorprendida por la pregunta y la locutora volvió a intervenir: “Ay, ay, ay ¿qué pasó? ¡Se la jugó!”.

“No que te cocine yo, que te cocinen”, se corrigió Rodrigo. “Me conformo”, respondió Cirio. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, dijo el cocinero y sumó: “No se esperaba la pregunta esa”.

Cabe recordar que a principios de junio Cirio confirmó su separación con Martín Insaurralde a través de un video. “No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, había dicho la conductora en sus redes sociales.