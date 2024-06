Internaron a "El Mini" de Duro de Domar y preocupa su salud

La hermana de Juan Carlos confirmó la información que trascendió a los medios. “Él está delicado, yo estoy acompañándolo, y por ahora no puedo dar mucha información sin su autorización. De todos modos toda la información que salió publicada es correcta. Está internado, salió de terapia intensiva, y mejorando muy de a poco, no puedo agregar nada más. Quiero en nombre de mi hermano agradecer a todos sus seguidores por su preocupación”, afirmó.

El querido actor seguirá en observación en dicho nosocomio de San Isidro, a la espera de la evaluación de los médicos que lo atienden.

El difícil presente profesional del "Mini" de Duro de Domar

En el último tiempo, Juan Carlos Veláquez, más conocido como "El Mini", estaba atravesando por un difícil presente profesional. En 2021, en una entrevista con Radio Mitre, el actor y humorista contó que quedó sin trabajo, gastó todos sus ahorros y estaba ganándose la vida como vendedor ambulante.

"La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mi, ese es el tema”, sostuvo.

Juan Carlos mencionó que salió a la calle para reinventarse y ganar algo de dinero: “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”.

El actor logró salir adelante con la ayuda de sus admiradores. “La gente me pide fotos. Me preguntan qué estoy haciendo y cuando les cuento que voy por los negocios vendiendo lámparas me piden verlas y me compran. Eso me gusta porque si les vendo a ellos no tengo que andar después tan cargado y ese día termino más rápido”, detalló.