El futuro fubolístico de Mauro Icardi sigue sin resolverse después de su finalización de contrato con el Galatasaray de Turquía el pasado 30 de junio, donde venía de recuperarse tras varios meses de inactividad por una importante lesión en su rodilla y dejó su huella al convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club.
Icardi analiza su vuelta al fútbol turco por la pelea por sus hijas
Esta idea no tendría solo una razón deportiva sino que también estaría vinculada a la restitución internacional por sus hijas ya que el juez le otorgó un plazo de 30 días para que defina su futuro laboral.