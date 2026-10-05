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Icardi analiza su vuelta al fútbol turco por la pelea por sus hijas

Esta idea no tendría solo una razón deportiva sino que también estaría vinculada a la restitución internacional por sus hijas ya que el juez le otorgó un plazo de 30 días para que defina su futuro laboral.

El futuro fubolístico de Mauro Icardi sigue sin resolverse después de su finalización de contrato con el Galatasaray de Turquía el pasado 30 de junio, donde venía de recuperarse tras varios meses de inactividad por una importante lesión en su rodilla y dejó su huella al convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Sin embargo, las negociaciones en su momento no llegaron a un entendimiento para extender el vínculo, ya que el futbolista no habría aceptado el ofreciemiento de la directiva con una importante baja económica con respecto al anterior contrato.

Lo cierto es que por el momento, entrando en el mes de octubre, el futuro futbolístico de Mauro Icardi sigue siendo una incógnita y trascendió un dato revelador sobre el motivo por el que ahora sí el novio de la China Suárez aceptaría jugar en Turquía y por mucho menos dinero del pretendido anteriormente.

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Al no concretar su arribo a otra liga, la idea de Icardi sería regresar a Turquía lo antes posible y según precisó la periodista Naiara Vecchio, aceptaría bajar sus pretensiones salariales con tal de acordar su vuelta al Galatasaray.

Esta idea no tendría solo una razón deportiva sino que también estaría vinculada a la restitución internacional por sus hijas ya que el juez le otorgó un plazo de 30 días para que defina su futuro laboral.

En caso de vencerse ese plazo, según informó la comunicadora, se caería la restitución internacional en el país turco en el deseo del futbolista de que sus hijas viven con él en Estambul.

"Icardi se ofreció en Galatasaray por 3.5 millones de euros anuales y hasta aceptaría 2 millones. Se rebaja el sueldo para sacarle las hijas a Wanda, que no quieren vivir en Turquía", precisó la periodista desde su cuenta en X sobre la intención del futbolista de regresar como sea al popular club turco.

Hace unos días, el futbolista compartió un posteo en las redes donde se lo veía entrenando en el gimnasio preparándose para lo que viene en su carrera.

FUENTE: PrimiciasYa

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