Holder, Martina y Mora regresaron a la Casa y desconcertaron a los finalistas

El conductor del ciclo explicó que los invitados estarán hasta el viernes y van a conformar duplas con los finalistas, pero advirtió que, en caso de no respetar las reglas, podrían ser expulsados.

“La misión de ellos será acompañarlos. (...) Imaginemos que van a ser sus jefes de campaña. A quién van a acompañar lo vamos a saber cuando ellos descubran la remera con el nombre y el número de teléfono para que la gente los acompañe y los vote”, detalló.

Tras varios minutos de suspenso, se supo quién apoyaría a quién: Mora ayudará a Marcos, Tomás a Julieta y Martina a Nacho. “La campaña ya empezó. Disfruten la semana que el lunes esto termina”, concluyó del Moro.

Esto no resultó un problema para Nacho, que fue parte del grupo de “Los monitos”, ni para el Primo, que siempre demostró tener buena onda con todos los hermanitos. Sin embargo, Julieta no ocultó el alivio de no tener que hacer equipo con Martina.

Sin dudas, el reencuentro de Julieta Poggio y Martina Stewart Usher fue uno de los más tensos. Aunque la influencer quiso calmar las aguas y le elogió el pelo y el peinado, los usuarios estallaron las redes con todo tipo de memes y comentarios.