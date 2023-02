Gran Hermano: Alfa encaró a Julieta y le preguntó por qué no salvó

Después de la gala de Gran Hermano 2022, el más veterano de la casa se le acercó a la joven y le preguntó por qué tomó esa decisión. "Fue por estrategia. Y mi estrategia fue cuidar a Romi", le respondió ella.

"No puedo elegir. Los quiero a los dos, la verdad. Ya está. Cualquier que se vaya ahora, me va a doler un montón. A todos los que están les tengo aprecio", siguió.

Julieta evitó tener que darle más explicaciones a Alfa y se retiró de la cocina. "Se pone re duro", argumentó y decidió irse para no continuar discutiendo con el más veterano del juego.

Camila reveló que rompió el aislamiento y cortaron la trasmisión de Gran Hermano 2022

Anoche, en una charla con sus compañeros, Camila Lattanzio reveló que tuvo contacto con el exterior y rompió el asilamiento en Gran Hermano 2022.

La joven de Ituzaingó mencionó estuvo con fuertes dolores en la cabeza. Por esa razón, fue al confesionario y, por primera vez desde que está en la casa, tuvo contacto con un médico.

"Hoy vi personas después de un montón de tiempo y no podía creerlo", le dijo Camila a Romina. "¿Cómo?", le respondió la ex diputada, sorprendida. "Me revisó un médico. Y me quedé... 'Hola, ¿cómo estás?', le pregunté", detalló la rubia.

En ese instante cortaron la trasmisión de Pluto Tv para evitar que transciendan detalles de lo que ocurrió en el confesionario.

Diego Poggi, que estaba en vivo en las redes de Telefe, explicó qué ocurre cada vez que los chicos tienen que hacer una consulta médica. "Los médicos no les pueden hablar... y siempre todo se hace con las cámaras y los micrófonos encendidos", aclaró el host.