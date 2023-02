Graciela Alfano mostró su lomazo en las playas de Punta

La diva armó las valijas y viajó a Uruguay para disfrutar de las glamorosas playas de Punta del Este. Desde allí, Graciela aprovechó para mostrar su lomazo luciendo los bikinis más chic de la temporada.

graciela alfano punta del este.jpg

Los seguidores quedan sin aliento con las fotos de Graciela Alfano más fabulosa que nunca.

Sumándose al estilo boho chic ideal para la playa, Graciela Alfano lució una micro-bikini blanca que combinó con un kimono y sombrero de lo más canchero. Como toda una modelo, la top posó frente a la puesta de sol y acompañó su postal con un reflexivo mensaje. "Hasta mañana estrella que me das vida", escribió Graciela feliz con su presente.

Graciela Alfano en shorts

Semanas antes, Graciela Alfano viajó a la costa atlántica para disfrutar del sol y la playa y desde allí se animó a posar en micro-bikini sin photoshop.

graciela alfano bikini 1.jpg

La diosa posó feliz junto a su perra luciendo una bikini negra con bordados y short de jeans. "Dos perras rubias", escribió Graciela Alfano divertida y recibiendo cientos de elogios en minutos. "Estas regia", "No podés ser tan diosa", "Divina", comentaron sus seguidores fascinados con su postal.

Pero esta no fue la única vez que Graciela Alfano presumió su cuerpazo en traje de baño. Durante el verano pasado la ex de Matías Alé provocó un terremoto al publicar fotos en hilo dental desde la pileta y la playa y no dejó dudas de su belleza eterna.