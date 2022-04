Gimena Accardi y un crudo testimonio tras el accidente

A través de sus redes sociales, la actriz contó que está muy sensible. "Ahora lloro todo el tiempo como las personas normales. Eu, literalmente, no me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía como la gente lloraba todo el tiempo... Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte", escribió.

"Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil o tonta, mostrarme así es un gran paso para mí", sumó la actriz.

"La vida me hizo ser muy fuerte, pero también me hizo que me armara una coraza dura e impenetrable. Parece que una triple fractura la rompió y no se va a cerrar ni con ocho clavos", ironizó.

"Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo re agradezco", concluyó.