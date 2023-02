GH sancionó a Romina y ella quedó en placa con otros tres participantes

Cabe recordar que Julieta Poggio es el líder de la casa y tendrá la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

CAMILA LATTANZIO QUISO CAMBIAR SU VOTO EN PLENA NOMINACIÓN EN GRAN HERMANO 2022

En medio de la cuenta regresiva para que llegue la final de Gran Hermano 2022 y se conozca quién será el gran campeón, Camila Lattanzio expuso sus razones a la hora de votar a dos compañeros… ¡pero se arrepintió en vivo!

Tras ingresar al confesorio, la participante dio a conocer su primera elección: “¡Ay, qué feo! Mis primeros dos votos van para Lucila "La Tora" porque es con la que menos afinidad tuve y también escuché algunos comentarios que no me gustaron. No sé si comentarios, pero no me gusta que armen pelea, nada más que eso. Como que siento que tira algunos comentarios para armar pelea”, comenzó diciendo.

“El otro va para… ay… para Romina porque siento que si llega a ir a placa la pueden salvar. No hay otra explicación”, agregó, dejando en claro la incomodad que sintió por elegirla.