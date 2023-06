Fuerte cruce entre María Becerra y Coscu por la letra de una canción

La cantante no dudó un segundo en salir a responderle al streamer y en defender no solo su trabajo sino también la labor de todas las mujeres en la industria de la música.

“Contestó públicamente porque que preguntó si la barra ‘yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre XROSS y yo”, expuso al comienzo de un tuit.

Y completó: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

Qué dijo Coscu sobre "Corazón Vacío", la canción de María Becerra

Durante su stream, Coscu escuchó el hit de María Becerra y realizó algunos comentarios que no le gustaron nada a la cantante. “Reconozcamos que esa barra la escribió Lit Killah o Duki, no me la cuentes... ¿María escribe buenas barras o fue FMK? Nos responderá ella si preguntamos abiertamente quién escribió ese ‘barrón’. ¿Lo escribiste vos? ¡No mientas, no mientas! Lo escribiste vos, sos buenísima. Y si no, también”, disparó el joven.

Esto generó reacción entre los fans de María Becerra, quienes no solo le enviaron el fragmento a la artista sino que también salieron a defenderla.