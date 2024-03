Flor Vigna habló de su relación con Luciano Castro y estrenó su nueva canción, "Puedo solita"

Embed - Flor Vigna - Puedo Solita (Video Lyric)

Allí, compartió un video con el detrás de escena de lo que fue la preparación de su nueva canción. Además, lo que atravesó mientras tanto. Incluida la separación de Luciano Castro, después de dos años y medio de relación. El video comienza con distintas tomas de Flor llorando y mirando a cámara. Es decir, con la intención de grabarse a sí misma en el momento de vulnerabilidad. Y explicó por qué: “Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”.

Luego de las imágenes de ella entre lágrimas, mostró el cambio que hizo y que la ayudó a salir adelante y enfocarse en su tema: retomó sus entrenamientos, juntó fuerza, energía y convocó a sus amigos para que la acompañasen al sur para trabajar en su nuevo proyecto. “Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarré todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”, contó quien documentó cada una de las imágenes que hoy forman parte del backstage de la promoción de su nueva canción.

Después de 15 horas de viaje, Flor y sus amigos llegaron a destino y pusieron manos a la obra. “Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo”, agregó en la locución en off que le sumó al video que en menos de 12 horas superó las 30 mil reproducciones. “Así que así nació ‘Puedo Solita’, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien”, continuó la bailarina, emocionada por el estreno de su nuevo trabajo.