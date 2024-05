Flor Vigna contó la maldad que le hizo Luciano Castro

Horas más tarde, se presentó en la entrega de los Premios Gardel y volvió a arremeter contra los tortolitos, a quienes no quiere ver ni en figuritas. “Podrían hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios. De todo eso es mejor que hablen ellos. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo. No hay problemas en que cada uno haga su vida, el tema son las cosas que pasaron cuando estábamos de novios y es muy duro enterarse de eso”, sentenció ante LAM (América).

El comunicado de Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro

A fines de enero, Flor Vigna confirmó lo que ya era un rumor instaladísimo en los medios: su separación de Luciano Castro. “Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero nos tenemos que despedir”, escribió en las redes sociales.

Poco después, la cantante le brindó una entrevista a Ciudad Magazine en la que lanzó una frase con la que le dijo adiós para siempre del actor, que se escapó de la prensa a la salida del teatro para no dar ningún detalle de este final: “Lo decidimos entre los dos, hace un tiempo y recién lo contamos ahora para cuidarnos. Lo quiero y amo mucho aún. Y siempre le voy a desear lo mejor. Es difícil. Ya lo intentamos todo. Es definitivo”.