Flor Vigna admitió que Luciano Castro jugó a dos puntas

Seria y sin ánimos de profundizar, reconoce que no se la volvió a cruzar a Griselda desde que confirmó el romance con Castro pero que tampoco tiene ganas de verla. "Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena pero fue hasta acá".

Pese a la insistencia del cronista, Vigna no quiso agregar nada más pero sí habló de sus propios sentimientos: "Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir nada. Hablé con Lucho hace poquito y listo. Tengo ganas de que vengan cosas buenas, de dejar todo esto atrás. Si te soy sincera, me hubiera quedado encerrada en casa porque no me sale hablar de esto por ahora pero tengo que trabajar".