Explotó todo: Tamara Báez denunció a L-Gante: "Se llevó a mi hija sin mi permiso"

Poco duró la conciliación y la buena onda entre ellos después que hubo acuerdo por la cuota alimentaria que el cantante le tiene que pasar a la mamá de Jamaica, la hija que tienen en común. Porque si bien desde que se separaron hace casi un año han mantenido fuertes desencuentros y mensajes cruzados en especial a través de las redes sociales, hubo unas semanas en que pareció reinar la calma.

Pero no fue así. Bastó que el cantante de cumbia 420 finalmente se mostrara en público con la empresaria para que tanto Mauro Icardi, expareja de Wanda, como Tamara estallaran de furia.

Después de que L-Gante en la tarde del martes publicara en sus redes sociales que había visto el partido de Argentina contra Croacia junto a Wanda Nara y que había aprovechado el encuentro para presentarle a su pequeña hija Jamaica, Tamara Báez explotó con mensajes a través de Instagram.

Todo comenzó cuando Elián Valenzuela - el verdadero nombre del músico - durante el entretiempo del partido plasmó unas fotos a través de sus redes sociales en las que se lo podía ver junto a la mediática y a su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara.

En ese momento, la influencer estalló de indignación e impotencia y enseguida comenzó a compartir en sus historias de Instagram una charla privada que tuvo hace días con el padre de su hija y agregó un contundente texto. “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 es mucha plata”, escribió la mamá de Jamaica.

Por otro lado, aprovechó para hacer pública una conversación que mantuvo con padre de su hija en donde el músico le proponía ir a visitarla.

Sin embargo, lejos de querer terminar el asunto, Báez arremetió con otro posteo en donde se pudo observar desde su habitación la pileta de su nueva casa. Sobre dicha imagen, la influencer agregó: “¡Cómo les duele el rechazo a los hombres!”.

Pero la furia de la influencer no terminó ahí. La mamá de Jamaica denunció en las redes sociales que el músico se llevó a su hija sin su permiso durante la madrugada, mientras ella estaba en el boliche, y lo escrachó. “Todos los días estoy con ella. Me voy y se la lleva. Encima tira una historia para dejarme como mala madre. Seguí así”, se quejó a través de un posteo. En el mismo, también se ve el horario en que fue tomada la foto, 02:39 de la madrugada.

La acusación de Báez es también contra L-Gante por dar a entender que el músico estuvo jugando a dos puntas, entre ella y la expareja de Mauro Icardi. También, manifestó que le ha escrito con segundas intenciones mientras vive un romance con la empresaria. Le ofreció ir a verla a la medianoche pero luego se mostró a los besos con la mediática adentro de auto y ese gesto la volvió a indignar.

Días atrás, Tamara Báez usó sus redes sociales para hablar de su separación del músico. Desde su cuenta, que tiene más de un millón y medio de seguidores, la rubia se encargó de contar que ellos tuvieron un romance intenso y bastante tóxico, pero que pudo salir y renacer en medio del dolor por las reiteradas infidelidades del músico.