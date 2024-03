Evangelina Anderson reveló cómo la llama Martín Demichelis en la intimidad: "Me dice..."

Intrigada con el tema apodos, la conductora le retrucó: “¿Y él cómo te dice a vos?”.

Acto seguido, Anderson sorprendió al contar cómo la llama Demichelis en la intimidad: “Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina”.

EVANGELINA ANDERSON CONTÓ QUIÉN LE PUSO SU APELLIDO ARTÍSTICO

“¿Quién te puso Anderson?”, continuó indagando la diva. Y Evangelina le contestó: “Mi apellido es Paternó, pero Mónica Corona, que me representaba, me puso Anderson. Ella me bautizó y no lo pude cambiar más”.

“Mi papá, que tiene una mueblería muy grande en Devoto, me dijo ‘bueno, está bien, Paternó es muy conocido’. Pero ahora me dice ‘no, me hubiese gustado que conserves el apellido’”, contó Evangelina Anderson en la mesa de Mirtha Legrand.