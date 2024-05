Emilia Attias y El Turco Naim separados: habló Nicolás Francella

Después del comunicado en conjunto de la pareja, en el que confirmaron la separación y pidieron que no se mencionen nombres propios sobre supuestos terceros en discordia, el hijo de Guillermo Francella rompió el silencio.

Desde la página web de noticias de espectáculos de Laura Ubfal se contactaron con el actor, quien fue contundente sobre su supuesta relación con Attias. “Es mentira”, dijo, sin dar más detalles sobre el tema.

Por qué Emilia Attias dejó a “El Turco” Naim

Sobre la ruptura, Latorre agregó: “Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó”.

“Ella parece que está de joda y que la está descosiendo. Tiene derecho. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, añadió Yanina, quien aseguró que su fuente vio a Attias bailando muy pegada al hijo de Guillermo Francella en una fiesta.

Luego, Latorre detalló qué hizo el comediante de la troupe de Marcelo Tinelli tras la ruptura: “Como tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador y ahí nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que no quería quedar como un cornudo sin laburo”.

Además, Yanina dijo que El Turco está en un lugar llamado Montañita, cerca de la península de Santa Elena. “Ella está en otro mood. No quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”, cerró la angelita, quien adelantó que mañana ampliará aún más la información.