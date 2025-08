El viaje especial que hará Javier Milei para reencontrarse con Fátima Florez

El periodista contó que el Presidente estará presente en uno de los shows que la humorista tiene previsto realizar dentro de un mes en la ciudad de Las Vegas. "El 5 y 6 de septiembre va a ir al Sahara de Las Vegas, el mítico lugar donde debutó Elvis Presley. Será la única argentina convocada por segundo año consecutivo. El día 5 va a estar Javier Milei mirando el show", aseguró.

"Mientras Fátima va por el mundo, yo voy a estar haciendo mi show Lengua Filosa en Santa Fe", mientras tanto, Marcelo, gran amigo de Fátima, bromeó que no estará presente dado que estará abocado a compromisos laborales.

Los indicios que reavivan la posibilidad de una reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei

A más de un año del anuncio en redes sociales donde el presidente Javier Milei confirmaba su separación de Fátima Florez, todo indica que la historia entre ellos podría tener un nuevo capítulo. Con su reciente ruptura con Amalia "Yuyito" González, y teniendo en cuenta que el propio mandatario ha reconocido que no le gusta estar solo, los rumores de reconciliación con la humorista comenzaron a cobrar fuerza.

La información fue dada a conocer por el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), el programa conducido por María Belén Ludueña. Durante el aire, el panelista deslizó algunas pistas enigmáticas sobre un posible regreso sentimental entre dos figuras muy conocidas del país.

"Estamos hablando del presidente de la Nación, Javier Milei, y de Fátima Florez. Habrían dado un paso hacia la reconciliación", lanzó Méndez, aclarando que utilizaba el potencial por una cuestión de prudencia, aunque aseguró que la información proviene de una fuente muy confiable.

“Estuve en los Martín Fierro de Teatro, ahí la vi muy sonriente y ayer terminé de confirmar el rumor que tenía desde hacía dos días, porque Fátima Florez habría ido a Olivos a cenar”, detalló el periodista Gustavo Méndez.

Acto seguido, agregó con firmeza: “El mundo de la economía ya lo sabe. Dicen: Javo volvió con Fátima Florez”. Además, recordó que en una entrevista pasada, la propia Fátima había admitido que hacía un tiempo había retomado el contacto con el presidente y que habían vuelto a intercambiar mensajes.

Con la intención de confirmar la versión directamente con una de las partes, Méndez reveló que se comunicó con la humorista, con quien mantiene una buena relación. Sin embargo, esta vez no obtuvo respuesta. “Necesito hacerte una consulta, ¿volviste con Javier Milei? Tengo de muy buena fuente que estuviste en Olivos. Fátima estuvo en línea y pasada ya una hora, no me respondió”, concluyó el periodista, interpretando ese silencio como una afirmación tácita.