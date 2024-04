El verdadero motivo detrás de la renuncia de Sofía Morandi a Olga

Sofía Morandi aclaró que mantiene un excelente vínculo con su ex compañeros. "Con todos estoy más que agradecida. Me dieron una re oportunidad de hacer algo que nunca había hecho. La verdad que esto no lo vi venir y lo lamento mucho. Pero hablé con ellos y entendieron la situación. Prioricé otras cosas", remarcó.

image.png

La vergonzosa experiencia que vivió Sofía Morandi con su diario íntimo

Sofía Morandi estuvo en el piso de Noche al Dente (América TV) y recordó la vergonzosa experiencia que vivió cuando su mamá le leyó el diario íntimo.

El conductor presentó la tremenda anécdota de la actriz. Resulta que Sofi se fue sola a Disney y en su cuarto dejó sobre su cama el diario íntimo sin candado. "La mamá de Sofi hizo eso que los padres nunca saben si hay que hacer o no hay que hacer que es... se leyó todo el diario íntimo de la criatura. Parece que tuvo que llamar al SAME neuquino. ¿Qué leyó tu mamá?", dijo.

"Era muy intensa. Leyó cosas muy íntimas. Hasta el día de hoy me da un poco de bronca. Yo me escapaba, decía que iba a un lugar e iba a otro. Previas, todo el tema alcohol. Decía: 'hoy me chapé a tal', 'hoy hice esto con tal, nombre y apellido'. ¿Por qué? Me servía mucho para descargar. ¿Por qué escribía todo?", detalló la actriz del musical Heathers.

"Volviste y ¿cuánto tiempo estuviste castigada?", quiso saber Dente. "Un mes. Y me acuerdo de la primera salida después del castigo, porque fue como volver a nacer", afirmó la bailarina.