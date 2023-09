El último pedido de Silvina Luna a Fernando Burlando

“Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, contó el abogado en La Once Diez.

Además, el letrado analizó la posibilidad de poder poner tras las rejas al médico que le inyectó metacrilato a sus pacientes, generándole graves problemas de salud “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso", aseguró Burlando.